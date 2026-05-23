【経済指標】 【米国】 ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（5月）23:00 結果44.8 予想48.2前回48.2 【カナダ】 小売売上高（3月）21:30 結果0.9% 予想0.6%前回0.7%（前月比) 結果1.4% 予想0.9%前回0.6%（0.5%から修正）（コア・前月比) 鉱工業製品価格（4月）21:30 結果2.0% 予想1.3%前回2.8%（2.4%から修正）（前月比) 原材料価格指数 結果2.6% 予想2.6%前回