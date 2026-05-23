◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）２５年ドラフト１位の新人、立石（神）が１番・左翼で先発し、５打数３安打１打点と躍動した。巨人との初対戦で１試合３安打以上の猛打賞を記録した阪神新人は年・月・日打者［安］点３６・７・１５小川俊安（４）〈１〉藤井勇（３）〈１〉５８・９・７戸梶正夫（３）〈１〉００・９・１３上坂太一郎（３）０１６・４・５高山俊（４）〈