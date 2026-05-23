タレントの今田耕司（60）が22日、都内で自身の還暦と芸歴40周年を記念した公演「今田耕司のLet’s！コメディーショー！！」に向けた取材会を行った。近況を聞かれ、吉本興業所属の独身芸人グループ「アローン会」の会長を務めるなど独身を貫いている生活について「めちゃくちゃ女の子とデートしてますからね。ご飯と2軒目だけですけど」と声を張り上げて強調。結婚願望について聞かれると「かなり強めにあります。口だけ毎年