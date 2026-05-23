女優の土屋太鳳（31）が22日、東京・新宿中央公園で行われた東京の夜を彩るクリエーティブな光の祭典「TOKYOLIGHTS2026」のメディア向け先行公開会に出席した。小橋賢児氏（46）が総合演出を務める光のアートパークが公開された。同イベントの公式アンバサダーを務める土屋は「想像以上にビルと自然の中でのライトが合っていて感動しました」とアピール。来場者に向けては「とにかく味わって見ていただきたい。世界に自分