◇セ・リーグ広島2─6中日（2026年5月22日バンテリンドーム）広島・名原の母校・瀬戸内高野球部元監督の長谷川義法氏（57）が本紙に祝福とエールを寄せた。支配下登録されてさっそくスタメン出場とは、驚きました。名原は人柄も良くて、謙虚な男です。今でも毎年オフには必ず学校にあいさつに来てくれます。3年目が終わった昨オフに会った時には、今後の進路について話をしました。20代中盤で、育成選手。いつ戦力外