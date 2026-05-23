◇セ・リーグ広島2─6中日（2026年5月22日バンテリンドーム）広島・名原典彦外野手（25）が22日の中日戦で「8番・右翼」で初出場初先発。7回の適時三塁打を含め2安打1打点と上々のデビューを飾った。21日に支配下登録されたばかりで、早くも巡ってきたチャンスで輝いた。試合には敗れたもののチームの巻き返しに楽しみな若ゴイが現れた。名原が、初先発で存在感を示した。5回1死一塁で迎えた第2打席に、柳のカーブを中前