◇セ・リーグ中日6─2広島（2026年5月22日バンテリンドーム）中日が一丸姿勢で悪夢を払拭した。敗れれば今季ワースト借金15を背負う危機で連敗を3で止め、井上監督は「名古屋で出直すと強く思って臨んだ試合なので」と絞り出した。先手を取った。初回2死一、二塁で阿部が右前へ決勝打を放つなど一挙4得点。投手陣も応えた。先発・柳は6回2/3を2失点で3勝目。救援陣も耐えた。斎藤が1/3回を、吉田、松山が、それぞれ1回無