©ABCテレビ 大勢の人々が集まる京都・大原の日曜恒例「朝市」。皆のお目当ては生命力あふれる大原の朝採れ野菜。そのおいしさは美食家や料理人たちをも虜にしています。そんな大原の野菜に魅了されたのが、年間およそ30種類ほどの野菜を育てながら、妻の香代さんと農家レストランを営む料理人の細江聡さん。畑で収穫した野菜を使ったおばんざいが評判です。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 大原の豊かな自然のなか