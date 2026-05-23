◇セ・リーグ広島2─6中日（2026年5月22日バンテリンドーム）体調不良で17日に出場選手登録を外れた広島のドラフト1位・平川が大野練習場で練習を再開。23日のファーム・リーグ、ソフトバンク戦（由宇）から志願して実戦復帰する意向を示した。約90分間に及ぶ打撃練習にキャッチボール、ノック、筋力トレーニングなどをこなし「ほぼ全部やった。明日から出ます」と語った。1軍では出場21試合で打率.187。打撃修正に取り