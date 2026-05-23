◇セ・リーグ広島2─6中日（2026年5月22日バンテリンドーム）広島・栗林にアクシデントが発生した。22日の中日戦に先発し、初回2死二塁から細川に四球を与えたところで顔をゆがめ、いったんマウンドを降りてベンチ裏へ。約5分の治療後に小走りでマウンドに戻ったものの、阿部に初球を右前に運ばれて20イニングぶりに失点。さらに2死一、三塁から石伊にも右前打され、交代を告げられた。鈴木が緊急登板したが初回に4点を奪