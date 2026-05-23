俳優の唐沢寿明（62）が22日、都内で主演映画「ミステリー・アリーナ」（監督堤幸彦）の初日舞台あいさつを行った。賞金100億円を懸けたクイズ番組のカリスマ司会者・樺山を、自ら提案したアフロヘアにサングラス、ド派手衣装で怪演。徹底的に嫌われる役どころだが「やっている時は精いっぱいで何も感じなかったけれど、映画を見たら僕も相当ムカついた」と納得の表情だ。続編を期待する声には「謹んでお断りします」とあっ