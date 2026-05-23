宙に浮く小枝のようなムシ 最近、画像のようなムシによく遭遇するという情報が筆者（RSK山陽放送/岡山市北区）の元に届きました。 【写真を見る】【宙に浮く小枝！？】本気を出したシャクトリムシの超絶擬態なぜ尺を取るように移動する？ まるで宙に浮く小枝のようなムシ。いったい何なのでしょうか。 生物に詳しい東洋産業の大野竜徳さんに聞きました。 このムシはいったい？ ──これは何ですか？（東洋産業大野竜徳さ