若き日本代表がアジアを制した。サウジアラビアで開催されたU-17アジアカップの決勝で、日本は中国と対戦。里見汰福、齋藤翔、北原槙の得点で３−２の勝利を収めた。試合後のフラッシュインタビューに北原が対応。大会通算６ゴールで得点王に輝き、MVPも受賞した背番号10は、「チームとしてまず、目標にしていた優勝を獲得できて嬉しいですし、個人として狙っていた得点王も獲得できたので、すごく嬉しい」と喜ぶ。――FC東