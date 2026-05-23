ダンサーのTAKAHIROこと上野隆博（44）が22日、都内で行われたイタリアの家電ブランド「SMEG」の日本初ショールームのレセプションパーティーに出席した。日本上陸に合わせて、同ブランドのアンバサダーに就任。「家にはケトル、トースターが2種類。小さな冷蔵庫、ブレンダー、ソーダメーカーも使ってます」と愛用していることをアピールした。登壇予定だった元サッカー日本代表で、横浜Mの宮市亮（33）は体調不良で欠席した