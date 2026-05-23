プロボクシング元世界3階級制覇王者の亀田興毅氏がファウンダーを務めるイベント「SAIKOULUSH」に関し、共同でイベントを運営してきた「LUSH」社が22日、声明を発表。亀田氏との連携を解消することを伝えた。同社は5月23、24日に予定されていたキルギス大会の中止、6月6日の愛知大会開催が不透明な状況になっていることを受け、「ボクシングファンの皆様、スポンサーの皆様、関係者の皆様、そして人生を懸けてリングに上がる準