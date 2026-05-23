男性4人組ロックバンド「SUPERBEAVER」が22日、都内でドキュメンタリー映画「現在地」（監督若菜俊哉）の初日舞台あいさつに登壇した。昨年に結成20周年の節目を迎え、初のスタジアムライブとなったZOZOマリンスタジアム公演など、バンドの表と裏の全てが収められた。ボーカルの渋谷龍太（38）は自身が完成作品を見ないことを条件に密着を許可。「ステージ上で発信するものだけを見てほしいと思った。それでもエンタメの一