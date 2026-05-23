◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第2日（2026年5月22日東京・駒沢体育館）男子フリースタイル97キロ級で、昨年の世界選手権3位の吉田アラシ（三恵海運）が2連覇を果たし、9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会の出場権を獲得した。また同61キロ級の樋口黎、男子グレコローマンスタイル63キロ級の文田健一郎（ともにミキハウス）も、金メダルを獲得した24年パリ五輪以来の復帰戦を制した。世界一を見据える吉田が、国