J2新潟は23日にホームでリーグ最終節となる愛媛戦に臨む。22日は新潟・聖籠町のアルビレッジでセットプレーの確認などを行って準備を整えた。勝利すればホーム7連勝で西A組の2位が確定する一戦。プロ2年目のDF佐藤海宏（19）は、今季も力強い声援を送り続けてくれたサポーターへの感謝の気持ちをプレーと結果で表す。高精度の左クロスでモラエスの今季チーム初ゴールをアシストした愛媛との開幕戦から約3カ月半。左サイドバッ