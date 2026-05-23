日本経済は今春まで成長の底堅さを示してきたが、イラン情勢の混迷により、先行きの不透明感は強くなっている。景気が崩れぬよう、政府は必要な政策の実現に注力すると同時に、中長期の経済の強化策も練ってほしい。２０２６年１〜３月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値は、前期比の年率換算で２・１％増となった。２四半期連続のプラス成長で、市場予想も上回った。主な要因は、米トランプ関税の影響で低迷していた自動