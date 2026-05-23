学校の課外活動は「安全に」「適切に」が前提のはずだ。そのどちらも欠いていたことになる。未来ある生徒の命が失われた事故の教訓を生かさねばならない。沖縄県名護市辺野古沖で、研修旅行中だった同志社国際高校（京都府）の生徒を乗せた船が転覆し、２人が死亡した事故で、文部科学省が「研修旅行の内容は著しく不適切だった」として、府や学校法人に是正を求めた。安全の管理ができていなかったうえ、学習内容も「特定の