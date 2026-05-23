北海道旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼損したとして、園職員の鈴木達也被告（３３）が死体損壊容疑で逮捕、起訴された事件で、道警は２２日、鈴木被告を殺人容疑で再逮捕した。鈴木被告は「妻の要求に不満があった」との趣旨の供述をしているという。発表によると、鈴木被告は３月３１日午後６時半頃〜午後８時３５分頃、旭川市神楽の自宅で妻の由衣さん（３３）を殺害した疑い。「ロープで首を絞めた」と容疑を認め