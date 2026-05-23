◇明治安田J1百年構想リーグ最終第18節町田1―0浦和（2026年5月22日MUFG国立）町田のFW相馬勇紀（29）が浦和戦でコンディション不良から復帰し、7試合ぶりに公式戦出場を果たした。「まだ体のキレとか十分ではなく、今日はクロスを上げる止まりだった。来週になったら（さらに状態を上げて）ドリブルで切れ込むところもいけると思うし、もう少しシュートにも絡めると思うのでレベルアップして帰ってきたい」公式戦出場