１９６６年の静岡県一家４人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（９０）に対し、今年１月、６５歳から再審無罪確定までの年金に相当する特別給付金約５００万円が支払われていたことが２２日、関係者への取材でわかった。支給は再審無罪の元死刑囚を対象とする特例法に基づく措置。国民年金を受給するには、６０歳までに一定期間保険料を納める必要があるが、袴田さんは身柄を拘束されていたため保険料を納められなかった