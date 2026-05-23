◇東都大学野球最終週最終日立正大6―11亜大（2026年5月22日神宮）3回戦2試合が行われ、立正大は亜大に6―11で敗れたが、高田庵冬内野手（1年）が4回に左越え2ランを放ち、1年春のリーグ新記録となるシーズン5本塁打をマークした。リーグ新記録達成に、雄叫びを上げた。高田が7点を追う4回1死三塁から左越え2ラン。開幕5戦4発以降、当たりは止まっていたが10試合ぶりの会心弾を喜んだ。「自分が打つことでチームの士気