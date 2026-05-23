栃木県上三川（かみのかわ）町で親子３人が死傷した強盗殺人事件で、警察庁の楠芳伸長官が２２日、警察法に基づき、関連する捜査情報を警視庁に集約するよう指示したことがわかった。強盗殺人事件では極めて異例の対応で、警察の総力を挙げ、押収したスマートフォンの解析や事件の背後関係などの分析を急ぎ、早期の全容解明を目指す。同法はオウム真理教による１９９５年の地下鉄サリン事件などを教訓に翌９６年に改正され、重