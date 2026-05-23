新潟アルビレックスBBの鵜沢潤監督（44）が、就任2年目の今季を総括した。レギュラーシーズンは32勝20敗の5位で、プレーオフは2年連続で準決勝敗退。来季の続投にも意欲を示し、新リーグとなるBワンリーグに向けての補強ポイントなども語った。チーム一丸で目指した頂点には届かなかったが、手応えも多かった。就任2年目のシーズンを終えた鵜沢監督は「浮き沈みがありながらも、チームとして成長はできた。2年間、チームに携わ