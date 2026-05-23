生成ＡＩ（人工知能）で自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、日本の人気声優が動画共有アプリ「ティックトック」の運営会社に対し、動画の削除を求める訴訟を東京地裁に起こしたことがわかった。生成ＡＩによる声の無断利用を巡る提訴は初とみられる。生成ＡＩの急速な進化に伴い、様々な権利侵害が問題となる中で、司法の判断が注目される。原告は、アニメ「呪術廻戦」の七海建人役や「ゴールデンカムイ」の