「プロレス・ドラディション」（２２日、後楽園ホール）新日本の小島聡（５５）がタッグマッチで長井満也と組み、諏訪魔＆船木誠勝組と激闘の末、２０分時間切れドローに終わった。今月１１日、盟友の天山広吉（５５）が８月１５日を最後に引退することを発表してから初の試合となったが「俺にとって今日からの試合は全部特別なものになる。天山の引退試合（の相手）をできるかわからないけど、勝手に対戦できるものと思っ