東京六大学野球連盟は22日、31日に神宮で予定される早慶戦2回戦で天皇陛下が観戦されると発表した。過去には1950年の秋季リーグ戦、1994年の春季リーグ戦において「天覧試合」が実現しており、令和では初。1925年に始まった同リーグ戦では、天皇杯が優勝校に渡されている。今春のリーグ戦は第6週を終えて慶大が勝ち点4で単独首位に立っており、32年ぶりの「天覧試合」で優勝が決まる可能性もある。