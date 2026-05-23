◇東都大学野球最終週最終日東洋大2―4中大（2026年5月22日神宮）3回戦2試合が行われ、中大は東洋大に4―2で逆転勝ちし、勝ち点2で4位が確定。最下位の東洋大は2部1位の専大と6月23日から始まる入れ替え戦で対戦する。敗れたチームが入れ替え戦に回る大一番で、東洋大が逆転負けを喫した。ゲームセットの瞬間に最下位が確定。涙を流す選手もいる中、井上大監督は「入れ替え戦、頑張ります」と切り替えた。7回に高橋徹