◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）巨人が阪神の猛打に屈し、７連勝後の２連敗となった。先発・井上温大投手（２５）は１番に起用されたルーキー立石に３安打を浴びるなど、４回を投げともに自己ワーストタイとなる被安打１０、７失点で４敗目。今季自身最短となる４回でＫＯされた。打線はキャベッジの８号２ランなどで絶好調の阪神・高橋遥人から４点を奪った。売り出し中の平山がマルチ安打を放ちな