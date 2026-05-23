◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１８節町田１―０浦和（２２日・ＭＵＦＧ国立）浦和は町田に０―１と敗れ、田中達也暫定監督（４３）が就任後、６試合目で初めて９０分以内の敗戦を喫した。前半１０分、町田ＦＷエリキに先制ゴールを許すと、その後は町田の固い守備をこじ開けることができず。７勝４ＰＫ負け７敗で東地区での戦いを終え、田中暫定監督は「まずは個人の成長が一番だ、選手には伝えました。ゴールを奪う、ボー