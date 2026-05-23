◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―７阪神（２２日・東京ドーム）阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）が、かつて憧れの人が躍動した東京Ｄで輝きを放った。プロ初の巨人戦に、野球人生で「あまり記憶にない」という１番スタメン。初回に「変わらず強く振っていこう」と井上からプロ初長打の左越え二塁打を放った。活気づいた打線は一挙３点を先制。主導権を握った。３回先頭でも中前打で２得点の起点となった。４回１死二