◆ファーム練習試合オリックス−三協クリエイト（２２日・杉本商事ＢＳ）オリックス・頓宮裕真捕手（２９）が２２日、ファーム練習試合・三協クリエイト戦（杉本商事ＢＳ）で３か月ぶりに実戦復帰を果たした。２月１１日の紅白戦で本塁打を放った際に右膝裏を痛め、再発を防ぎながら慎重にリハビリ。「３番・ＤＨ」で４打数無安打だったが、大きな一歩を刻んだ。「久しぶりに野球ができて『生きているな…』って実感しました