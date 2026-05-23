◆パ・リーグ西武１―５オリックス（２２日・ベルーナドーム）オリックス・岸田監督の喜びは控えめだった。「僕の１００勝というよりは、チームが勝ったというところで…」。就任２年目、１８７試合目で通算１００勝。「一戦一戦、それしかないです」と先を見据えた。投手出身。開幕直前には野手だけを集めた。「勝つ気持ちのある選手、勝ちたいと本気で思っている選手しか使わない」。技術指導はしないと決めている分、全員