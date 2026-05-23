フィギュアスケートで現役引退していた男子の宇野昌磨さん（２８）と、女子の本田真凜さん（２４）が２２日、都内で会見し、アイスダンスでカップルを結成しともに現役復帰することを表明した。今後はトヨタ自動車の所属選手として２０２６―２７年シーズンから競技会に参加し、今秋にも元五輪メダリストと元世界ジュニア女王による「しょまりん」がデビューする。交際中の２人は声をそろえて「２０３０年のオリンピックに出場す