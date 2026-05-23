大関復帰の霧島が、東前頭１３枚目・琴栄峰との２敗対決を起死回生のうっちゃりで制し、２場所連続優勝に向け、単独首位に立った。小結・若隆景は東前頭１５枚目・翔猿をつり出し、東前頭２枚目・義ノ富士は同１１枚目・宇良を押し出して３敗を守った。翔猿と宇良は４敗に後退。１４日目に３敗同士の琴栄峰―若隆景が組まれたため、優勝決定は千秋楽になる。すごい相撲を見せてもらった。霧島の執念の粘り腰。ビデオで右足を確