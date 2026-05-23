◆パ・リーグ西武１―５オリックス（２２日・ベルーナドーム）オリックス・太田椋内野手（２５）が２２日、右ふくらはぎ打撲のため出場選手登録を抹消された。２０日のソフトバンク戦（京セラＤ）で死球を受け、途中交代。正二塁手としてチーム最多の２０打点を記録していた。直近ではエースの宮城や山下、広岡に続く戦線離脱。最短で６月２日の巨人戦（東京Ｄ）から復帰が可能で、岸田監督は「１０日以内ではちょっと厳しい。