◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ第２日（２２日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）２１位で出た５３歳の片山晋呉（イーグルポイントＧＣ）が５バーディー、１ボギーの６８をマークし、通算７アンダーでトップと５打差の１２位に浮上した。ツアー通算３１勝の永久シード選手は、対話型人工知能（ＡＩ）「チャットＧＰＴ」の助言をもとに、パッティング