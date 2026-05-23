◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（２２日・バンテリンドーム）広島は立ち上がりのアクシデントが響き、借金８に逆戻りした。初回に先発・栗林が右の内転筋の違和感で緊急降板。治療を経て一度はマウンドに戻ったが、４失点。「何とか抑えたかった」とうつむいた。新井監督は今後病院で検査することを明かし「いずれにせよ、抹消になると思う」と説明。今季先発に転向した元守護神はここまでチーム最多４勝。仮に長期離脱