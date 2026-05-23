◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日６―２広島（２２日・バンテリンドーム）中日が悪夢を振り払い、連敗を３で止めた。７回に柳が２点を奪われて交代。さらに２番手・斎藤が２死満塁を招き、７点差を逆転された２０日の阪神戦と同じような展開になった。それでも斎藤が切り抜け、直後の１死満塁で石川昂が２点打。阪神戦では反撃を許した直後の攻撃で１死満塁を逃したことも響いたが、この日は突き放した。井上監督は「ホームで出直すと