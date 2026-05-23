◆パ・リーグソフトバンク１０―０日本ハム（２２日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが、監督通算３００勝がかかった新庄ハムを返り討ちにした。日本ハム戦は開幕から無傷の６連勝。０２年の記録を塗り替えて球団最長となった。１２日にＤｅＮＡからトレードで加入した山本祐大捕手（２７）が、史上１１人目の同一シーズン２球団本塁打をマークするなど２安打４打点。今季５度目の完封リレーにも導いた。チームは連敗をス