ロックバンドT−BOLANのボーカリスト森友嵐士（60）がこのほど、日刊スポーツなどの取材に応じ、事実上の“解散”となる8月10日開催の“最初で最後”の日本武道館公演やメンバーへの思いなどを熱く語った。【聞き手＝川田和博】◇◇◇ベーシスト上野博文（60）は、2度病魔に襲われている。1度目は15年のくも膜下出血だ。森友倒れた時の状況が良くなかったので、命があって、またこうして会えるだけでも、本当に奇跡的な