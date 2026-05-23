公開中のアニメ映画「名探偵コナンハイウェイの堕天使」の冒頭１２分が、２２日の日本テレビ系・金曜ロードショー枠内で放送され、４月１８日に亡くなった同作で毛利蘭役を務めた声優・山崎和佳奈（やまざき・わかな）さん（享年６１）を追悼するメッセージが表示された。メッセージが表示されたのは公開された映像の最後。「ＴＶアニメ放送開始から約３０年にわたり毛利蘭の声優を務めてくださった山崎和佳奈さんが先日ご逝