◆米大リーグブルワーズ―ドジャース（２２日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２１日（日本時間２２日）、敵地・ブルワーズ戦に「１番・ＤＨ」でスタメンに名を連ねた。２試合連発の９号なるか注目が集まる。ブルワーズ先発は昨年デビューした２４歳右腕のローガン・ヘンダーソンで、初対戦となる。大谷は２０日（日本時間２１日の、敵地・パドレス
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