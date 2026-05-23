イングランドサッカー協会は５月22日、北中米ワールドカップに挑むイングランド代表のメンバー26人を発表した。ハリー・ケインやジュード・ベリンガム、ブカヨ・サカ、デクラン・ライスらが順当に選ばれたなか、反響を呼んでいるのがコール・パーマーの落選だ。代表では絶対的な存在ではなく、チェルシーでも今季は精彩を欠いていたとはいえ、在籍３シーズン通算で95試合45ゴールをマークし、昨夏のクラブ・ワールドカップで