文字通り、激闘だった。サウジアラビアで開催されたU-17アジアカップで、現地５月22日に決勝で日本と中国が激突した。前半は日本のゲームだった。31分に里見汰福、42分に齋藤翔、45＋２分に北原槙がネットを揺らした。ビハインドの中国は後半に盛り返す。48分にワン・シャンのゴールで１点を返すと、その後も攻勢を強め、79分にチョウ・ソンユエンがPKを決めて、１点差に詰め寄る。ただ、中国の反撃もここまで。日本が３