NY株式22日（NY時間15:11）（日本時間04:11） ダウ平均50672.89（+387.23+0.77%） ナスダック26373.68（+80.58+0.31%） CME日経平均先物63525（大証終比：+185+0.29%） 欧州株式22日終値 英FT100 10466.26（+22.79+0.22%） 独DAX 24888.56（+281.79+1.15%） 仏CAC40 8115.75（+29.75+0.37%） 米国債利回り 2年債 4.121（+0.038） 10年債 4.558（-0.012） 30年債 5.064