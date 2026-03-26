[5.22 U17アジア杯準決勝 日本 3-2 中国 ジェッダ]U-17日本代表は22日、AFC U17アジア杯サウジアラビア2026の決勝でU-17中国代表と対戦。前半にMF里見汰福(神戸U-18)らの得点で3点を先行した日本は、後半から中国に2点を返されたものの、何とか逃げ切り。3-2で勝利し、5度目のアジア王者に輝いた。日本はこの決勝も従来通り、3-4-2-1の布陣。GKに大下幸誠(鹿島ユース)、DFに主将の元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島)、倉橋幸暉(鹿島ユー