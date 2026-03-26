U-17日本代表の10番MF北原槙(FC東京)がAFC U17アジア杯サウジアラビア2026で個人2冠を獲得した。北原は今大会初戦のカタール戦で2ゴールを挙げると、続く中国戦でも決勝点。さらにタジキスタンとの準々決勝でも2ゴールをマークしていた。その北原は、現地時間22日に開催された中国との決勝でも前半アディショナルタイムに左足ミドルを決め、今大会6得点目。大会得点王を獲得した。決勝直後のインタビューで北原は「目標とし